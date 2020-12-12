Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. hafta maçında A. Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
11. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Selim Ilgaz'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
58. dakikada Alassane Ndao'nun sağdan ortasına Jimmy Durmaz'ın kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Ndiaye bomboş durumda meşin yuvarlağı auta gönderdi.
65. dakikada Eric Sabo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jimmy Durmaz şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1
71. dakikada Jure Balkovec'in sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç bomboş pozisyonda topa dokunamadı.
75. dakikada Gökhan Karadeniz ile verkaç yapan Boupendza, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1
83. dakikada Mame Diouf'un pasında uygun pozisyonda Boupendza'nın vuruşu ağlara gitti. 3-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür Ertem
Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can (Mesut Çaytemel dk. 46), Isaac Sackey (Ruben Riberiro dk. 78), Aabid Rayene, Selim Ilgaz (Aaron Boupendza dk. 60), Pablo Santos, David Akintole, Adama Traore (Gökhan Karadeniz dk. 70), Yusuf Abdioğlu (Jean Billong dk. 78), Strahil Popov, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Enzo Rocco, Lucas Biglia, Arthur Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 63), Alassane Ndao, Papa Ndiaye (Aatıf Chahechouhe dk. 85 ?), Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Eric Sabo, Jimmy Durmaz (Vato Arveladze dk. 89 ?)
Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Zeki Yıldırım, Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş
Teknik Direktör: Atılay Canel
Gol: Selim Ilgaz (dk. 11), Aaron Boupendza (dk. 75, dk. 83) (Hatayspor), Jimmy Durmaz (dk. 65) (Fatih Karagümrük)
Kırmızı kartlar: Papa Ndiaye (dk. 85), Eric Sabo (dk. 90) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Enzo Rocco, Emiliano Viviano, Eric Sabo, Papa Ndiaye, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)