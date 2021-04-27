Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 38.
Süper Lig'in 38. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Boupendza'nın ara pasında topla buluşan Akintola, kaleciyi çalımladıktan sonra, pasını arka direkte boş pozisyondaki Diouf'a aktardı, Diouf'da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
72. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Lima iyi vurdu, kaleci Munir sektirdi, dönen topa Arda'nın şutunda kaleci Munir bu defa topu kornere çeldi.
75. dakikada Traore'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara rakibini geçti, kaleci ile karşı karşıya şutunu çekti top az farkla auta gitti.
76. dakikada Kamara ceza sahası içinde Stancu'yu düşürünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
78. dakikada Piris penaltıyı gole çevirdi. 2-1
84. dakikada Kamara'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mame Diouf meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kamil Çetin
Hatayspor: Munir, Katranis (Mesut dk. 87 ?), Pablo Santos, Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane (Adama Traore dk. 69), Ruben Riberio (Abdurrahman Canlı dk. 87 ?) Sackey (Muhammed Mert dk. 90 ?), David Akintola (Kamara dk. 69), Mame Diouf, Boupendza
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Mesut, Akomadi, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Angelo, Arda, Johansson, Soner, Piris (Murat Yıldırım dk. 89 ?), Lima, Sio (Sefa Yılmaz dk. 57), Candeias (Rahmetullah Berişbek dk. 89 ?), Stancu
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, Ömürcan Artan, Lucas Mugni, Pierre Polomat, Mustafa Seyhan
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Goller: Aabid (dk. 8), Mame Diouf (dk. 51 ve 84) (Hatayspor), Piris (dk. 78 pen.) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Boupendza, Sackey, Kamara (Hatayspor), Piris, Soner Dikmen (Gençlerbirliği)