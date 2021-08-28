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Süper Lig: A. Hatayspor: 5 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında A. Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Hatayspor, 3. haftada ilk galibiyetini almayı başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada serbest vuruşta Riberio'nun yerden pasında El Kaabi ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topu auta gönderdi.


60. dakikada Diouf'un sağdan ortasında arka direkte bulunan El Kaabi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0


64. dakikada Eduardo'nun soldan ortasında altı pas önünde Davidson topa dokundu ancak kaleci Munir son anda kornere çeldi.


65. dakikada kullanılan korner atışında Eduardo arka direkte bomboş pozisyonda şutunu çekti ancak top auta gitti.


90. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Dylan Louis'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-0



Stat: Hatay


Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Ata Yıldırım


Hatayspor: Munir, Sam Akekugbe, Falette (Burak Öksüz dk. 15), Fatih, Kamil Ahmet, Riberio (Mehdi Boudjemaa dk. 68), Onur (Sackey dk. 79), Lobjanidze (Kamara dk. 79), Traore, El Kaabi (Dylan Louis dk. 68), Mame Diouf


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Sackey, Emre Çolak, Bülent Cevahir, Eren Fansa


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Leroy Fer (Wilson Eduardo dk. 46), Nemanja Milunovic, Umut, Borja, Tayfur, Fatih Aksoy, Juanfran, Joao Novais (Ahmet Ildız dk. 46), Davidson, Candeisas (Babacar dk. 85 ?)


Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Efkan Bekiroğlu, Furkan Bayır, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Traore (dk. 4), Saba Lobjanidze (dk. 18), Ruben Riberio (dk. 42), El Kaabi (dk. 60), Kamara (dk. 60) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Traore, Diouf, Mehdi Boudjemaa, Adekugbe, Fatih Kuruçuk (Hatayspor), Fatih Aksoy (Alanyaspor)

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