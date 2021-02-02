Süper Lig: A.Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

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Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sol çaprazdan içeriye gönderdiği ortada Attila Szalai'nin kafa vuruşu kaleci Munir'de kaldı.
26. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasında giren Osayi Samuel'in ortasında Thiam'ın kale önündeki kafa vuruşunu Munir ayaklarıya çeldi. Dönen top yerdeki Thiam'ın kafasına çarparak ağlara gitti. 0-1
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Popov'un sert vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal
Hatayspor: Munir Mohammed, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Pablo Santos dk. 22), Mesut Çaytemel, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Selim Ilgaz, Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Alexandros Katranis, Abdurrahman Canlı, Muhammed Mert, Isaac Sackey, Burak Çamoğlu, Akomadi, Kamara
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Bright Osayi, Mert Hakan, Valencia, Thiam
Yedekler: Harun, Lemos, Novak, Sadık, Uğur Kaan, Fatih Yiğit, Ferdi, Mesut Özil, Cisse, Samatta
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Thiam (dk. 26) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Mesut Çaytemel (Hatayspor)