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Süper Lig: A.Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

A.

Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sol çaprazdan içeriye gönderdiği ortada Attila Szalai'nin kafa vuruşu kaleci Munir'de kaldı.


26. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasında giren Osayi Samuel'in ortasında Thiam'ın kale önündeki kafa vuruşunu Munir ayaklarıya çeldi. Dönen top yerdeki Thiam'ın kafasına çarparak ağlara gitti. 0-1


32. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Popov'un sert vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal


Hatayspor: Munir Mohammed, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Pablo Santos dk. 22), Mesut Çaytemel, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Selim Ilgaz, Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Alexandros Katranis, Abdurrahman Canlı, Muhammed Mert, Isaac Sackey, Burak Çamoğlu, Akomadi, Kamara


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Bright Osayi, Mert Hakan, Valencia, Thiam


Yedekler: Harun, Lemos, Novak, Sadık, Uğur Kaan, Fatih Yiğit, Ferdi, Mesut Özil, Cisse, Samatta


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Thiam (dk. 26) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Mesut Çaytemel (Hatayspor)

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