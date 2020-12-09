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Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 5.

hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


41. dakikada Rayane Aabid'in ceza sahası dışından şutunda kaleciden seken topu Diouf tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok


Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey, Aabid Rayene, Selim Ilgaz, Pablo Santos, David Akintole, Adama Traore, Yusuf Abdioğlu, Strahil Venkov Popov, Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan,Yavuz Buğra Boyar,Jean Claude Billong, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Arda Çınkır, Selim Arslan, Idır Quali, Ruben Riberiro


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Erzurumspor: Fabien Farnolle, Gabriel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Rashad Muhammed, Arsydas Novıkovas, İbrahim Akdağ, Arturo Mina, Osman Çelik, Ricardo Pires Gomes, Cenk Ahmet Alkılıç


Yedekler: Kayacan Erdoğan,Batuhan Ünsal, İbrahim Sıssoko, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Petrus Boumal Mayege, Emrah Başsan, Leo Schwechlen, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Oltan Karakullukçu


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Gol: Diouf (dk. 41) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Adama Traore, David Akintole (Hatayspor)

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