Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig 5.
hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
41. dakikada Rayane Aabid'in ceza sahası dışından şutunda kaleciden seken topu Diouf tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok
Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey, Aabid Rayene, Selim Ilgaz, Pablo Santos, David Akintole, Adama Traore, Yusuf Abdioğlu, Strahil Venkov Popov, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan,Yavuz Buğra Boyar,Jean Claude Billong, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Arda Çınkır, Selim Arslan, Idır Quali, Ruben Riberiro
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Erzurumspor: Fabien Farnolle, Gabriel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Rashad Muhammed, Arsydas Novıkovas, İbrahim Akdağ, Arturo Mina, Osman Çelik, Ricardo Pires Gomes, Cenk Ahmet Alkılıç
Yedekler: Kayacan Erdoğan,Batuhan Ünsal, İbrahim Sıssoko, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Petrus Boumal Mayege, Emrah Başsan, Leo Schwechlen, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Gol: Diouf (dk. 41) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Adama Traore, David Akintole (Hatayspor)