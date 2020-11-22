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Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Ç.Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Isaac Sackey'in ceza sahasından çektiği sert şut kalenin üzerinden auta çıktı.


10. dakikada Aabid Rayene'nin sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen David Akintole'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.


12. dakikada Rizespor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mame Diouf'un ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


35. dakikada Diof'un topuk pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Aabid'in şık vuruşunda top filelere gitti. 1-1



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Halis Özkahya , Mustafa Sönmez , Hakan Yemişken


Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey, Aabid Rayene, Selim Ilgaz, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, David Akintole, Adama Traore, Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Idır Quali, Ruben Riberiro


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan , Abdullah Durak, Santos de Jesus, Fernando Boldrin, Milan Skoda, Godfred Donsah, Emir Dilaver, Onur Bulut, Darıo Melnjak, Mykole Moroziuk , Yassıne Meriah


Yedekler: Tarık Çetin, Loic Alex Remy, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Konrad Mıchalak, Braian Segovia, Dusan Jovancic, Doğan Erdoğan


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Goller: Mame Diouf (dk. 12 kk.) (Çaykur Rizespor), Aabid Rayene (dk. 35) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Yassine Meriah (Çaykur Rizespor)

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