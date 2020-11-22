Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Ç.Rizespor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Isaac Sackey'in ceza sahasından çektiği sert şut kalenin üzerinden auta çıktı.
10. dakikada Aabid Rayene'nin sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen David Akintole'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.
12. dakikada Rizespor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mame Diouf'un ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
35. dakikada Diof'un topuk pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Aabid'in şık vuruşunda top filelere gitti. 1-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Halis Özkahya , Mustafa Sönmez , Hakan Yemişken
Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey, Aabid Rayene, Selim Ilgaz, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, David Akintole, Adama Traore, Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Idır Quali, Ruben Riberiro
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan , Abdullah Durak, Santos de Jesus, Fernando Boldrin, Milan Skoda, Godfred Donsah, Emir Dilaver, Onur Bulut, Darıo Melnjak, Mykole Moroziuk , Yassıne Meriah
Yedekler: Tarık Çetin, Loic Alex Remy, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Konrad Mıchalak, Braian Segovia, Dusan Jovancic, Doğan Erdoğan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Mame Diouf (dk. 12 kk.) (Çaykur Rizespor), Aabid Rayene (dk. 35) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yassine Meriah (Çaykur Rizespor)