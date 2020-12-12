İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Selim Ilgaz rakibini çalımladı ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. 1-0


23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Artur Sobiech şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür Ertem


Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey, Aabid Rayene, Selim Ilgaz, Pablo Santos, David Akintole, Adama Traore, Yusuf Abdioğlu, Strahil Popov, Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Jean Billong, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Ruben Riberiro


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Enzo Rocco, Lucas Biglia, Arthur Sobiech, Alassane Ndao, Papa Ndiaye, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Eric Sabo, Jimmy Durmaz


Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Aatıf Chahechouhe


Teknik Direktör: Atılay Canel


Gol: Selim Ilgaz (dk. 1) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Enzo Rocco (Fatih Karagümrük)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.