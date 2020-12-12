Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. hafta maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Selim Ilgaz rakibini çalımladı ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi. 1-0
23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Artur Sobiech şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür Ertem
Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey, Aabid Rayene, Selim Ilgaz, Pablo Santos, David Akintole, Adama Traore, Yusuf Abdioğlu, Strahil Popov, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Jean Billong, Helder Barbosa, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Ruben Riberiro
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Enzo Rocco, Lucas Biglia, Arthur Sobiech, Alassane Ndao, Papa Ndiaye, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Eric Sabo, Jimmy Durmaz
Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Atılay Canel
Gol: Selim Ilgaz (dk. 1) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Enzo Rocco (Fatih Karagümrük)