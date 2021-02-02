Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 23.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Traore'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Buopendza'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu Altay Bayındır ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.
64. dakikada Boupendza'nın ceza yayından sol ayağıyla yaptığı plase vuruş yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
76. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında kaleci Altay'ın elinde kaçırdığı topu önünde bulan Kamara'nın vuruşunu Ozan Tufan çizgi üzerinden çıkardı.
77. dakikada Boupendza'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunu Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
79. dakikada Kamara'nın ceza saha içi sol tarafından son çizgiye inip açtığı ortaya arkada direkte Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Altay çizgi üzerinden kornere gönderdi.
86. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kamara'nın şutunda Altay gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
89. dakikada Mesut pasını sağ kanattaki Ferdi'ye verdi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topta kale alanı önünde Billong'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
90. dakikada Katranis'in havadan gönderdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda ayağıyla kontrol eden ve rakibi geçerek kaleye yüzünü dönen Boupendza'nın çektiği sert şut filelerle buluştu. 1-2
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal
A.Hatayspor: Munir Mohammed, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Pablo Santos dk. 22), Mesut Çaytemel (Alexandros Katranis dk. 46), Rayane Aabid (Kamara dk. 64), Ruben Ribeiro, Selim Ilgaz (Isaac Sackey dk. 90 ?), Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila Szalai, Caner, Ozan, Gustavo (Samatta dk. 46), Bright Osayi (Ferdi dk. 67), Mert Hakan, Valencia (Cisse dk. 66), Thiam (Mesut Özil dk. 77)
Yedekler: Harun, Lemos, Novak, Sadık, Uğur Kaan, Fatih Yiğit
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Thiam (dk. 26), Billong (dk. 89 k.k) (Fenerbahçe), Boupendza (dk. 90) (A.Hatayspor)
Sarı kartlar: Mesut Çaytemel, Ruben Ribeiro, Pablo Santos, Boupendza, Ömer Erdoğan (TD) (A.Hatayspor), Altay Bayındır, Cisse (Fenerbahçe)