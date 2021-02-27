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Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında A Hatayspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobzhanidze'nin sağdan yerden ortasında ceza sahası içinde boş kalan Börven, topu ağlara gönderdi. 0-1


20. dakikada ceza sahası içinde Akintola, Traore ile paslaşmasının ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı. Akintola'nın vuruşunda kaleci Korcan, mutlak gol pozisyonunu önleyerek topu kornere çeldi.


28. dakikada Katranis'in pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Akintola'nın rakibini de çalımlayarak çektiği şutta top üstten auta gitti.


45. dakikada Selim'in soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf, rakip savunmanın arasından iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı fileleri sarstı. 1-1


45+1. dakikada Joseph Paintsil, orta sahada Aabid'e sert faul yaptı. Önce sarı kartını gösteren hakem Atilla Karaoğlan, tavsiye üzerine VAR'da inceleme yaptı ve ardından sarı kartı iptal ederek Joseph Paintsil'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum


Hatayspor: Munir, Katranis, Jean Billong, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Selim, Adama Traore, David Akintole, Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Yusuf Abdioğlu


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


MKE Ankaragücü: Korcan, Atila Turan, Zvonimir Sarlija, Ante Kulusic, Stelios Kitsiou, Idriz Voca, Daniel Lukasik, Joseph Paintsil, Endri Çekiçi, Saba Lobzhanidze, Torgeir Börven


Yedekler: Ricardo, Erdi Dikmen, Assane Diousse, Ali Kaan Güneren, Şahverdi Çetin, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Geraldo, Alperen Babacan, Emre Güral


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Börven (dk. 16) (MKE Ankaragücü), Diouf (dk. 45) (A.Hatayspor)


Kırmızı kart: Joseph Paintsil (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)


Sarı kart: Stelios Kitsiou (MKE Ankaragücü)

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