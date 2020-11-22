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Süper Lig: A.Hatayspor: 2 - Ç.Rizespor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin ağlara gönderdi. 1-2


68. dakika gelişen kontra atakta topla buluşan Selim Ilgaz'ın sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu çelerek kornere gönderdi.


90. dakika Gökhan Karadeniz'in kullandığı serbest vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


90+ 7. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleci Gökhan Akkan'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Aaron Boupendza'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruş filelerle buluştu. 2-2




Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Halis Özkahya , Mustafa Sönmez , Hakan Yemişken


Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey (Ruben Ribeiro dk. 64) Aabid Rayene, Selim Ilgaz (Aaron Boupendza dk. 71), Pablo Santos, Mesut Çaytemel, David Akintole, Adama Traore (Gökhan Karadeniz dk .79), Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Idır Quali


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak (Dusan Jovancic dk. 74), Santos de Jesus (Doğan Erdoğan dk. 90 ?), Fernando Boldrin, Milan Skoda (Loic Remy dk. 89 ?), Godfred Donsah, Emir Dilaver, Onur Bulut (Braian Samudio dk 73.), Dario Melnjak (İsmail Köybaşı dk. 73), Mykole Moroziuk , Yassine Meriah


Yedekler: Tarık Çetin, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, Selim Ay, Konrad Michalak


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Goller: Mame Diouf (dk. 12 kk.), Fernando Boldrin (dk. 64), (Çaykur Rizespor), Aabid Rayene (dk. 35), Aaron Boupendza (dk. 90+7) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Yassine Meriah, Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Isaac Sackey (Hatayspor)

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