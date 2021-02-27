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Süper Lig: A.Hatayspor: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında A.Hatayspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (Maç sonucu)


54. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında top ceza sahasında Daniel Lukasik'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


55. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Mame Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


64. dakikada Erdi Dikmen'in ceza sahası içinde Akintola'ya yaptığı müdahale sonra hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltıyı işaret etti.


65. dakikada penaltıda meşin yuvarlağın başına geçen Akintola, top ile kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkaran golü attı. 3-1


74. dakikada Katranis'in soldan ortasına ceza sahası içinde arka direkte topla buluşan Akintola, rakibini çalımlayarak sert şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-1


90+1. dakikada ceza sahası içerisinde Lobzhanidze'nin pasında topu alan Geraldo'nun şutu yan direkten geri döndü.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum


Hatayspor: Munir, Katranis (Youssouf Kone dk. 82), Jean Billong, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane (Isaac Sackey dk. 82), Ruben Riberio, Selim (Kamara dk. 75), Adama Traore (Muhammed Mert dk. 66), David Akintole, Mame Diouf (Burak Can dk. 82 ?)


Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


MKE Ankaragücü: Korcan, Atila Turan (Geraldo dk. 83), Zvonimir Sarlija, Ante Kulusic, Stelios Kitsiou, Idriz Voca (İbrahim Akdağ dk. 54), Daniel Lukasik, Joseph Paintsil, Endri Çekiçi (Erdi Dikmen dk. 54), Saba Lobzhanidze, Torgeir Börven (Alper Potuk dk. 61)


Yedekler: Ricardo, Assane Diousse, Ali Kaan Güneren, Şahverdi Çetin, Alperen Babacan, Emre Güral


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Börven (dk. 16) (MKE Ankaragücü), Diouf (dk. 45 ve 55 pen.), Akintola (dk. 65 pen. ve 74) (A.Hatayspor)


Kırmızı kart: Joseph Paintsil (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Stelios Kitsiou, İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü), Isaac Sackey (A. Hatayspor)

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