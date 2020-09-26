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Süper Lig: Hatayspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Ligin 3.

haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Selim Ilgaz'ın yerden pasında topla buluşan Mame Diouf'un şutunu kaleci Ramazan Köse kornere çeldi.


37. dakikada kontratağa çıkan Kasımpaşa'da Kevin Varga'nın ceza alanı dışarısından sert şutu kaleci Mohamedi'de kaldı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok


Hatayspor: Munir Mohamedi, Helder Barbosa, Aabid Rayane, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Pablo Dos Santos, Mesut Çaytemel, Adama Traore, Yusuf Abdioğlu, Strahil Popov, Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Jean Billiong, Mirkan Aaydın, Abdurrahman Canlı, Joseph Akomadi, Muhammet Mahmut Emir


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tarkan Serbest, Loret Sadıku, David Pavelka, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan Lima Carıus, Kevin Varga, Tomas Brecka, Aytaç Kara, Florent Hadergjonaj


Yedekler: Erdem Canpolat, Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Oussama Hadadi, Ahmet Oğuz, Mehmet Fevzi Yıldırım, Sylvain Tırpan, Yasin Güreler


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Sarı kartlar: Aytaç Kara (Kasımpaşa), Mesut Çaytemel (Hatayspor)

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