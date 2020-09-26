Süper Lig: Hatayspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.
57. dakikada Gökhan Karadeniz'in ara pasında topla buluşan Mame Diouf, kaleci Ramazan Köse'yi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0
84. dakikada Alan Lima'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Mohamedi kornere çeldi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok
Hatayspor: Munir Mohamedi, Helder Barbosa (Jean Billiong dk. 90+2 ?), Aabid Rayane, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Burak Can Çamoğlu dk. 90+2 ?), Pablo Dos Santos, Mesut Çaytemel, Adama Traore (Abdurrahman Canlı dk. 77), Yusuf Abdioğlu, Strahil Popov, Mame Diouf (Aaron Salem Boupendza dk. 77)
Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Mirkan Aydın, Joseph Akomadi, Muhammet Mahmut Emir
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tarkan Serbest, Loret Sadıku (Sylvain Tırpan dk. 70), Davıd Pavelka (Oussama Hadadi dk. 46), Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan Lima Carıus, Kevin Varga (Yasin Gülger dk. 70), Tomas Brecka, Aytaç Kara, Florent Hadergjonaj (Ahmet Oğuz dk. 70)
Yedekler: Erdem Canpolat, Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Fevzi Yıldırım
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Mame Diouf (dk. 57) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Ahmet Oğuz (Kasımpaşa), Mesut Çaytemel, Mame Diouf (Hatayspor)