Şüpheli şahsın çantalarından 11,5 kilo uyuşturucu çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu kişinin taşıdığı çantada 11 kilo 590 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle üzerinde şüpheli bir şahsın kimlik kontrolü yapıldı. H.A. olduğu belirlenen şahsın taşıdığı çantalar içerisinden 11 kilo 590 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli H.A. gözaltına alındı.