İhlas Haber Ajansı

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Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları 16 gündür sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.


Temizlik çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de destek veriyor.

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