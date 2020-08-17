Suriye sınır hattında orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan sınır hattında 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesi çabala mahallesi, Dağardı mevkisindeki Suriye sınır hattında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen 2 arazöz,1 su tankeri ile 10 yer işçisi yangına yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından yaklaşık 3 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.