İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırına 300'ü aşkın araçlı askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı 300’ü aşkın araçlı konvoyu takviye amaçlı sınır birliklerine gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı 300'ü aşkın araçlı konvoyu takviye amaçlı sınır birliklerine gönderdi.


Türkiye'deki farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar, bugün hazırlıklarını tamamladı. 300'ü aşkın askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.


Konvoyun geçişi sırasında çocuklar Türk bayrağı açarak askerlere selam verip sevgi gösterisinde bulundu. Araçlar, Türkiye tarafındaki sınır hattına girerek ilerledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.