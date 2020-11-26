Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı

Türkiye'nin Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerine sınırı bulunan ve Türkiye ile arasında yaklaşık 911 kilometrelik sınır bağlantısı olan Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle iki ülke arasında kalın beton bloklarla sınır duvarı çekildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “911 kilometrelik Suriye sınırında 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı” dedi.

Diğer yandan, 2016 yılında başlanan ve 2020 yılı Kasım ayında tamamlanan beton blok sınır duvarları sayesinde kaçakçılığın ve yasadışı geçişlerin önüne geçildi. 2011 yılında başlayan, binlerce insanın ölmesine ve on binlerce insanın da ülkeden kaçmasına neden olan Suriye iç savaşı 9 yıldır sürüyor.

Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarın üzerine jiletli tel de çekiliyor.

Duvarın tamamlandığı bölümlerde askeri kullanım için kuleler de inşa ediliyor. Kuleler, 300 metrede bir oluyor.