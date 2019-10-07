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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Hatay’dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.


Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcıların, askeri araçların ve komandoların yer aldığı konvoy, Yayladağı'na doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 100 araçlık konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru ilerledi. Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.

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