Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay’a ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen tank ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Çeşitli kentlerden demir yoluyla İskenderun'a getirilen askeri araçlar konvoy halinde yola çıktı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçen askeri araç konvoyu, polis eskortu eşliğinde Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı yönüne hareket etti.