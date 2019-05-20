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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki birliklerine takviye için gönderilen askeri personel ve araçlar, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra gitti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki birliklerine takviye için gönderilen askeri personel ve araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra gitti.


Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen ZPT askeri araçlar, mühimmatlar ve askeri personel, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek yoluna devam etti. Askeri araçların ve personelin sınır kapılarında bulunan birliklere sevk edileceği öğrenildi.

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