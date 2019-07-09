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Suriye sınırına gece yarısı sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Afrin’deki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçişi devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçişi devam ediyor.


Geçiş sırasında yol trafiğe kapatıldı


Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen 60 zırhlı araç Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti. Sınır hattındaki birliklere sevk edilen araçların ve komandoların takviye amaçlı sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi.

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