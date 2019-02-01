Suriye sınırına komando sevkiyatı

Hatay’dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve ZPT araçlar Kilis istikametine hareket etti.
Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen komando birlikleri ve ZPT araçlar Kilis istikametine hareket etti.
Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis karayoluna doğru ilerledi.
Sınır birliklerine takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy ve ZPT araçlar güvenlik önlemleri altında geçiş yaptı.