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Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen 20 askeri araç, Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen 20 askeri araç, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesine ulaştı.


Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), sınırdaki birliklere doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

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