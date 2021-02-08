İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye sınırında 10 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin adet uyuşturucu hap ve 1 adet silah ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin adet uyuşturucu hap ve 1 adet silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Altınözü ilçesinde bulunan Hacıpaşa Mahallesine Suriye'den yasadışı yollarla uyuşturucu madde ve silah geçirileceği bilgisi üzerine başlattığı operasyonda, uyuşturucu madde arama köpeği "Öğle" ve tütün arama köpeği "Divit" ile birlikte askeri yasaklı bölgede yaptıkları arama sonucunda 10 bin adet captagon tabir edilen uyuşturucu hap ve makinalı tüfek ele geçirildi.


Olayla ilgili geniş kapsamlı çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.