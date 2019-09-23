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Suriye sınırında orman yangını

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Esad rejiminin saldırıları sonrası orman yangını çıktı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Esad rejiminin saldırıları sonrası orman yangını çıktı.


Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak Türkmendağı'na yönelik saldırılar sonrası çıktığı belirlenen yangına hiçbir müdahalenin edilemediği öğrenildi.


Murtlu ve Kelez bölgelerinde Türkiye sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede başlayan yangının büyümesi ve Türkiye'ye sıçraması ihtimaline karşı yangın söndürme ekipleri hazırda bekliyor.

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