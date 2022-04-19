Suriye sınırında silah kaçakçılığı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Hacıpaşa Mahallesi'nde 6 adet makineli tabanca ve Kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den yurda yasa dışı yollardan silah sokulacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Hacıpaşa Mahallesi'nde, 2 adet 9 mm çapında makineli tabanca ve tabancaya ait 3 adet şarjör ile 4 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 15 adet şarjör ve 27 adet fişek ele geçirildi.