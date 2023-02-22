Suriye sınırındaki Reyhanlı, depremler sonrası havadan görüntülendi

Suriye sınırının 0 noktasına bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay'da büyük bir yıkıcı etki bıraktı. Suriye sınırının 0 noktasında bulunan Reyhanlı'da ise deprem sonrası bazı evler yıkılırken çoğu evde hasar oluşurken havadan böyle görüntülendi.