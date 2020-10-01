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Suriye'de 9 ayda 112 milyon adet ekmek dağıtıldı

Suriye’de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 9 ayda 112 milyon adet ekmek dağıtıldı.

Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 9 ayda 112 milyon adet ekmek dağıtıldı.


İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de ekmeğin hayat kadar önemli olduğunu söyledi.


Tosun, bağışçıların destekleriyle temin edilen unlarla üretim yapıldığını belirterek, "Suriye'de 8 milyonu aşkın insan açlık sınırında yaşam sürüyor. Savaşın mağdur ettiği insanlar en temel besin kaynaklarından ekmeğe ulaşmakta zorluk çekiyor. Günlük ortalama tüm İHH fırınlarında üretilen 500 bin adet Suriye ekmeğini haftanın 6 günü kamplarda ve merkezi yerleşimlerdeki ailelere gönderiyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında 110 milyon adet ekmek üreterek Suriye'nin çeşitli bölgelerinde dağıttık" dedi.


İç savaşın başından bu yana ekmek üretiminin devam ettiğini belirten Tosun, "Bölgede yaşayan savaş mağduru ailelerin önemli bir ihtiyacını gideriyoruz. Ücretsiz bir şekilde dağıttığımız ekmekler bölge halkının damak tadına uygun ve savaş ortamında 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde paketleniyor" dedi.

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