Suriye'de çocuklarına kaybeden anne babalara Yaşlılar Haftası'nda gül hediyesi

İHH İnsani Yardım Vakfı, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle ülkelerindeki iç savaşta çocuklarını kaybeden ve halen Suriye'de yaşayan anne-babalara, gül hediye etti.

Ülkelerindeki iç savaşta çocuklarını kaybeden ve halen Suriye'de yaşayan anne-babalara, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gül hediye edildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşta çocuklarını kaybeden anne-babaların yüzlerinde tebessüm belirmesi için gül hediye ettiklerini söyledi.

Tosun, ‘'Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde güzel anlamlar taşıyan özel günler idrak ediliyor. Bunlardan bir tanesi de 18-24 Mart Yaşlılar Haftası. İçinde bulunduğumuz hafta münasebetiyle Suriye'deki iç savaşta çocuklarını kaybeden anne-babaların yüzlerinde bir anlık dahi olsa bir tebessüm belirmesi için onları ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz anne-babalara gül hediye ettik'' dedi.