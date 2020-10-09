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Suriye'de orman yangını devam ediyor

Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını devam ederken, alevler Hatay’ın Samandağ ilçesinden de görülüyor.

Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında çıkan orman yangını devam ederken, alevler Hatay'ın Samandağ ilçesinden de görülüyor.


Edinilen bilgilere göre, Lazkiye'nin Karaçalı ve Bedrusiyye köylerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bazı evler yanarken, birçok ev boşaltıldı. Belloran ve Difel beldelerine de sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yangın büyümeye devam ederken, alevler Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilden de görüldü.

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