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Suriye'de şehit olan uzman onbaşı memleketine uğurlandı

Suriye’de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan’ın cenazesi, memleketi Aksaray’a gönderildi.

Suriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesi, memleketi Aksaray'a gönderildi.


Afrin'in 20 kilometre güneyinde Kimar köyü yakınlarındaki TSK'nın üs bölgesine yapılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesi, Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Aksaray'a gönderildi.

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