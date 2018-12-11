Suriye'deki kamplar çamur içinde

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kenti kırsalında bulunan mülteci kampları yoğun yağmur nedeniyle çamur içinde kaldı.

Aralık ayı başından bu yana Suriye içerisinde devam eden yoğun yağmur ve rüzgar, bazı çadırların kendiliğinden sökülerek yerinden uçmasına neden oldu.

Mülteci kamplarına acil olarak yürüme ve araç yollarının yapılması gerektiğini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Babel Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun yaptığı açıklamada, "Suriye içerisinde mülteci ailelerin kendi imkanlarıyla kurduğu kamplar bulunuyor. Bu kamplar arazi ve yaşam standartlarına uygun olarak kurulmadığı için yağmur yağışlarında toprak yolların çamura bulanması veya çadırların yerinden uçması gibi sorunlarla karşılaşılıyor. Yani kampların dış dünya ile bağlantısı tamamen kesiliyor. Ailelerin mağduriyetlerini gidermek için kamplara ulaşmamız yolların çamurlu olması nedeniyle saatler alabiliyor. Bu nedenle acil olarak düzensiz şekilde kurulan kamplara araç ve yürüme yolları yapmamız gerekiyor" dedi.

Altun, Suriye içerisindeki toprak kamp yollarına çakıl taşı dökerek ulaşımı kolaylaştırmayı planladıklarını belirterek, "Kamp yollarındaki çamur sorununu ortadan kaldırmak için çakıl taşı projesini hayata geçireceğiz. Toprak yollara çakıl taşı dökerek yağmur yağışlarında kampların çamur içerisinde kalmasını önlemiş olacağız. Bu sayede hayatında kamp alanı dışında bir yeri tanımayan Suriyeli çocuklar birde her yer çamurlu olduğu için çadıra hapsolmak zorunda kalmayacaklar. Projenin hayata geçmesi için bağışçılarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu vesile ile buradan tüm bağışçılarımızı çakıl taşı projesine destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.