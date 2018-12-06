Suriye'deki kamplarda yaşayanlara halı ve mat yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan bin aileye mat ve halı dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarına destek olmayı sürdürdüklerini söyledi. Kış mevsiminin gelmesiyle yardım çalışmalarının daha da yoğunlaştırıldığını belirten Tosun, "Suriye'de savaşın devam etmesi nedeniyle insanlar ülkenin kuzeyindeki kısmen daha güvenli bölgelere geliyor. Her yıl çadır kent ve kamplarda yaşayan insan sayısı da bu nedenle artıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle en hayati ihtiyaçlarını dahi temin edemeyen ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz" dedi.

İdlib kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan bin aileye halı ve mat yardımı yapıldığını aktaran Tosun, "Ölümden kaçarak uzun yolculuklar sonucu İdlib'teki kamplara sığınan Suriyeli ailelere destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bin aileye halı ve mat dağıtımı yaptık. Gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında insani yardım çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.