Suriye'deki öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki İslami eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Suriye'nin İdlib ili kırsalında Rasul Hısn, Barişa ve Radva bölgelerindeki İslami eğitim merkezlerinde eğitim gören 520 öğrenciye, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Koordine Merkezi Eğitim Birimi Sorumlusu Abdullah Tahiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2011 yılından bu yana Suriye içerisinde devam eden savaş nedeniyle çocukların okul ve dini eğitimden yoksun kaldığını söyledi.

Suriye içerisinde çok sayıda okul açarak çocukların eğitim haklarını kavuşmaları için çalışma yürüttüklerini ifade eden Tahiroğlu, "Ayrıca bölgede kurulan İslami eğitim merkezleri de bulunuyor. Buralarda çocuklara kıraat, hadis, siyer ve fıkıh dersleri veriliyor. Öğrencilerin dini eğitimde almalarını sağlayan bu merkezlere de düzenli olarak destek sağlıyoruz" dedi.