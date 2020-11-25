Suriye'deki sivillere kış yardımı

Suriye'deki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere 100 tır kışlık yardım malzemesi gönderilecek.

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) tarafından, iç savaşın sürdüğü Suriye'deki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik kış kampanyası başlatıldı. Konuyla alakalı bilgi veren dernek başkanı Yılmaz Bulat, "Bağışçılarımızın destekleriyle şimdiye kadar Suriye halkını hiçbir süreçte yalnız bırakmadık. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla da yine bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyamız kapsamında Aralık 2020 ve Şubat 2021 tarihleri arasında Suriye'ye 100 tır dolusu kış yardım malzemesi göndereceğiz" dedi.

Suriye'deki mevcut durumu anlatan Bulat, "Suriye'de kış mevsimi insanlar için oldukça zor geçiyor. Çadırlarda yaşayan sivillerin ciddi eksikleri var. Bu eksikler biran evvel giderilmezse mağdur olacaklar. Bu yüzden kış yardım kampanyamızın ilk çalışmasını Suriye'deki Babul Hava Lojistik Merkezimizden 2 bin 500 adet gıda kolisini kamplara göndererek başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu gıdaya, giyeceğe ve barınağa muhtaç hale gelen insanların yardımına Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının koştuğunu anlatan Bulat, "Çok sayıda Türk yardım kuruluşu Suriye'de faaliyet yürütüyor. Sahada aktif olarak çalışan kurumlardan biri olan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'deki lojistik merkezimizi ziyaret etti. Kendilerine kış yardım kampanyamız hakkında bilgi verdik. Suriye halkına ve kampanyamıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yılmaz Bulat, Suriye'deki kamplarda acil olarak giyim, soba, çadır, yakacak, battaniye, gıda ve hijyen ürünlerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.