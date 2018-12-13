Suriyeli Abdulbasit'e oyun konsolu hediye edildi

Suriye'de sivillerin yaşadığı İdlib'e Şubat 2017'de düzenlenen hava saldırısında iki bacağını da kaybeden ve ailesiyle birlikte Hatay'ın Kumlu ilçesine yerleşen Abdulbasit'e İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından oyun konsolu hediye edildi.

Suriye rejimi tarafından Şubat 2017'de İdlib'e düzenlenen hava saldırısı sonucu Abdulbasit Alsattuf, iki bacağını da kaybetmiş ve tedavisinin Türkiye'de yapılması için ailesiyle birlikte Hatay'ın Kumlu ilçesine yerleştirilmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde İHH, Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) ve Kuveyt Zekat House Kurumu'nun işbirliğiyle kurulan Ortez Protez Merkezi'nde 1 yıl önce 11 yaşındaki Abdulbasit'e iki adet protez bacak takılmıştı.

Kuveytli bir bağışçı Abdulbasit'in hikayesinden çok etkilenerek ona bir oyun konsolu gönderdi. Gönderilen oyun konsolu Abdulbasit'e teslim edildi.

Abdulbasit, evde kitap okuyarak ve komşularının çocuklarıyla oyun oynayarak vakit geçirdiğini ama bu hediye sayesinde evde olduğu zamanlar daha mutlu zamanlar geçireceğini söyledi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, “Kuveytli bir bağışçımız tarafından Abdulbasit'e gönderilen oyun konsolunu kendisine teslim ettik. Abdulbasit, Suriye'deki dramın sembollerinden bir tanesi oldu. Onun her tebessümünde bizlerde çok mutlu oluyoruz” dedi.