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Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın paniği

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Camii sokak üzerinde M.A.'ya ait ikamette kiracı olarak yaşayan Suriye uyruklu ailenin kaldığı ikametin mutfak olarak kullanılan bölümünden dumanlar çıktığını fark eden çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine çıkan yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.


Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında mutfak tezgahının üzerinin yan kısmında bulunan aspiratör yanarak kullanılamaz hale gelirken bazı eşyalarda maddi hasar oluştu.

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