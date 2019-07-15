Suriyeli bin çocuk tıraş ettirildi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan bin çocuk ücretsiz olarak tıraş edildi.

İdlib kırsalındaki sivillere yönelik gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda insani yardım çalışması yürüten İHH, Türkiye sınırındaki kamplarda yaşayan bin çocuğu ücretsiz olarak tıraş ettirdi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, "Savaşın içine doğan çocukların psikolojilerinin normale dönmesi için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda İdlib kırsalında yer alan Türkiye sınırındaki kamplarda yaşayan bin çocuğu tıraş ettirdik. Kamplarda yaşayan aileler, maddi imkansızlık nedeniyle çocuklarını berbere götüremiyor. Kendi imkanlarıyla çocuklarını tıraş ediyorlar. Hijyenik olmayan malzemelerle tıraş edilen çocuklar hastalanıyor. Bu nedenle bu etkinliği düzenleyerek bin çocuğu tıraş ettirdik. Dönemsel olarak kamplarda çocuklara yönelik tıraş organizasyonu düzenleyeceğiz" dedi.