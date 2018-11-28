Suriyeli öğrenciler ödüllendirildi

TOKİ Cüdeyde Geçici Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren Suriyeli öğrencilere ödülleri verildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Geçici Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı ve Çanakkale Marşı öğrenciler tarafından ezbere okundu.

Etkinlikte eğitim-öğretim dönemi ile başta Öğretmenler Günü ve Kuran-Kerim'i en güzel okuyan öğrencilerle çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere okul müdürü tarafından ödülleri verildi.

Sağlanan eğitim ve öğretim dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden, Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Derviş, "Öğretmenler Günü ve Kuran-ı Kerim okumada ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren 40 öğrencimize ödüllerini verdik. Öğrencilerimiz, aldıkları eğitimle geleceğe hazırlanıyorlar” diye konuştu.