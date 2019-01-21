Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı

Hatay'da kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki 990 öğrenci 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnelerini aldı.

İç savaşın devam ettiği Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan yetim ve savaş mağduru çocuklar için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 dönüm arazi üzerine kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 990 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde bulunan Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milletlerarası İlkokul ile tesis içerisindeki Anaokulu'nda öğrenim gören ve eğitim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayan 990 Suriyeli öğrenciye karne dağıtıldı.

İlk dönemin başarıyla sona erdiğini söyleyen Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer, yaptığı açıklamada, "Suriye'nin geleceğini inşa edecek bireyleri yetiştirmek için kurduğumuz tesisimizde bulunan öğrencilerimiz karnelerini aldı. Hem öğrencilerimiz hem de bizler için çok mutlu bir gündeyiz. Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde bulunan 3 okulumuzda toplam 990 öğrencimiz öğrenim görüyor. Öğrencilerimizin tatil sürecini en verimli şekilde geçirerek ikinci dönemi de başarıyla tamamlamalarını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tesis bünyesinde bulunan Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Engin Erbatan ise, "Karne günü, öğrencilerimiz kadar bizleri de heyecanlandırdı. Yoğun gayret ve emekle geçen 4 ayın sonucunu olumlu bir şekilde almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz tesiste toplam 3 okul var. Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 395 öğrencimiz karnelerini aldı. Bunun yanı sıra tesis içerisindeki tüm okullarda öğrenim gören 990 öğrenci ilk dönemi başarıyla tamamlamış oldu" diye konuştu.

2015 yılının Ramazan ayında Katar Yardım kuruluşu RAF ve İHH tarafından temeli atılan Reyhanlı Eğitim Köyü, 18 Mayıs 2017 tarihinde büyük bir törenle hizmete açıldı. Tesis içerisinde eğitim ve idari çalışmalar halen Yetim Vakfı tarafından yürütülmektedir.