Suriyeli savaş mağdurları için 8 bin 234 hisse kurban

İHH'ya bağışlanan kurbanlardan Suriye'de İdlib, Afrin, el Bab, Cerablus ve Azez'de yaşayan 2 milyon 32 bin 200 Suriyeli istifade etti.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, savaşın içerisinde 10'uncu Kurban Bayramı'nı geçiren Suriye halkının bayrama büyük bir heyecanla girdiğini belirterek, "Suriye halkı, 10 yılı aşkın bir süredir iç savaşla boğuşuyor. Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren siviller artık çok yoruldu. Kurban Bayramının gelmesiyle uzun bir aradan sonra insanların yüzlerinde tebessümü görüyoruz" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramında da Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmadıklarını söyleyen Tahiroğlu, "Suriye'deki savaş mağduru sivillere parça ve konserve et olarak ulaştırılmak üzere 8 bin 264 hisse kurban kestik. Kesimler korona virüs önlemlerine dikkat edilerek steril ortamlar yapıldı. Ekiplerimiz kurbanların etlerini savaş mağduru sivillere ulaştırdı. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 2 milyon 32 bin 200 sivil faydalandı. Bağışta bulunan hayırseverlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden bağışçıların emanetlerinin Suriyelilere ulaştırılmaya devam edeceğini söyleyen Tahiroğlu, yardımların Kurban Bayramı boyunca sürdüğünü sözlerine ekledi.