İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriyeli sivillere hijyen paketi yardımı

Suriye’nin İdlib kentinin güney kırsalına yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere gelen sivillere hijyen paketi dağıtıldı.

Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalına yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere gelen sivillere hijyen paketi dağıtıldı.


Saldırılardan kaçarak Eylül ayında Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan bin aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından hijyen paketi dağıtıldı. Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, "Eylül ayında İdlib'in güney kırsalına yönelik saldırıların yoğunlaşması nedeniyle çok sayıda sivil İdlib'in kuzey bölgelerine doğru göç etmek zorunda kaldı. Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle güvenliğin kısmen daha iyi olduğu bölgelere göç eden bin aileye hijyen paketi dağıttık. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla salgın hastalıkların artması ihtimaline karşın siviller bu sayede temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilecekler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.