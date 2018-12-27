Suriyeli Türkmenlere gıda yardımı

Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kenti kırsallarındaki köylerde kurulan çadır kent ve kamplarda yaşayan Türkmen ailelerine İHH İnsani Yardım Vakfı'nca bin 500 adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

İç savaşın devam ettiği Suriye'de kış mevsiminin gelmesiyle, İdlib ve Lazkiye kenti kırsallarındaki köylerde kurulan çadır kent ve kamplarda yaşayan Türkmen ailelerine bin 500 adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşayan Türkmen ailelerine iç savaşın başından bu yana yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Türkmen nüfusun yoğunlukta olduğu Lazkiye kırsalındaki köylerde kış mevsiminin gelmesiyle yaşamın zorlaştığını belirten Tahiroğlu, "Lazkiye kırsalındaki Türkmen köylerinde yaşayan siviller iç savaşın başından bu yana şiddetli saldırılar ve çatışmalar gördü. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıllarda kış mevsiminde soğuktan korunacakları kamplara dahi Suriye rejimi tarafından bombardıman düzenlendi. Şimdi de kış mevsiminin gelmesiyle İdlib ve Lazkiye kırsallarındaki ailelerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gıda dağıtımı yaptık" dedi.

Türkmen ailelere bin 500 adet gıda kolisi dağıtımı yapıldığını vurgulayan Tahiroğu, şöyle konuştu:

"Suriye içerisinde özellikle kamp bölgelerinde gıda fiyatları çok yükseliyor. Birçok gıda ürününü savaş mağduru aileler temin etmekte zorlanıyor. Bu nedenle bizde Türkmen ailelerine destek olmak amacıyla İdlib ve Lazkiye kentlerinin kırsallarındaki köylerde yaşayan ailelere bin 500 adet gıda kolisi dağıtımı yaptık. Dağıttığımız gıda kolilerimizin içerisinde un, kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça ve konserve çeşitleri bulunuyor."