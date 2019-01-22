Suriyeli yetim ailelerine yardım

Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki savaş mağduru yetim ailelerine İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından kış mevsimi nedeniyle gıda ve yakacak yardımı yapıldı.

İç savaşın devam ettiği Suriye'nin İdlib ili kırsalında yaşayan savaş mağduru yetim ailelerinin kış mevsimindeki ısınma ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla İHH tarafından yardım çalışması yapıldı.

İdlib ili kırsalındaki kamplarda ve köylerde yaşayan 500 yetim ailesine İHH İnsani Yardım Vakfı'nca gıda kolisi ve yakacak malzeme dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'deki iç savaşın yetim bıraktığı çocuklara ve annelerine yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tosun, ‘'Kış mevsimi nedeniyle oluşan kötü hava koşulları, Suriye'deki yetim ailelerini olumsuz etkiledi. Bu nedenle ailelerin ısınma ve gıda ihtiyaçları oluştu. İdlib ili kırsalında yaşayan yetim ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda kolisi ve yakacak yardımında bulunduk. Yapılan dağıtımlardan 500 aile faydalandı. Yetim ailelerine yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, dönemsel yardımların yanı sıra 10 bin Suriyeli yetime her ay düzenli olarak nakdi ve ayni destek sağlıyor.