Suriyeli yetimlere "çocuk paketi" dağıtıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 500 Suriyeli yetime 'çocuk paketi' dağıtıldı.

2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle anneleri ve akrabalarıyla birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen 500 Suriyeli yetim çocuğa İHH İnsani Yardım Vakfı'nca içinde boya kalemi, çocuk dergisi, şeker, kraker, bisküvi, kek, gofret ve çikolata bulunan çocuk paketi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Reyhanlı'daki yetimlerin ihtiyaç duyduğu ürünleri içeren 500 adet çocuk paketi dağıttıklarını söyledi. Tosun, "Yaklaşık 10 bin Suriyeli yetime her ay düzenli olarak eğitim, barınma ve sağlık alanında maddi destek sağlıyoruz. Bunun yanında hayata geçirmiş olduğumuz çeşitli etkinlik ve projelerle de yetimlerimizin yüzlerini güldürmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

Reyhanlı'da bulunan 500 yetime çocuk paketi dağıttıklarını anlatan Tosun, "Paketlerin içerisinde diş fırçası, bisküvi, çikolatalı gofret, kek, kraker, şeker, çocuk dergisi ve boya kalemleri gibi çocukların seveceği çeşitli hediyeler bulunuyor" diye konuştu.