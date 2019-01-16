Suriyeli yetimlere gıda ve yakacak yardımı

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru bin yetim ailesine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından yakacak malzeme ile gıda yardımı yapıldı.

Suriye içerisindeki sığınmacı kamplarında 7 yılı aşkın bir süredir çadırlarda yaşayan yetim aileleri kış mevsiminin gelmesi ve yağmur yağışlarının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Sığınmacı kamplarında yaşayan yetim ailelerinin ısınma ile gıda ihtiyaçlarının giderilmesi için İHH ve Fetih-Der tarafından 20 araçlık bir yardım konvoyu organize edildi.

Hazırlanan 210 ton yakacak malzeme ve bin adet gıda kolisi içerikli yardım konvoyu kamplara gönderilmeden önce İHH Babul Hava Lojistik Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Şuayip Altun, "Kış mevsiminin gelmesiyle yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bin yetim ailesine daha yardım ulaştırmak amacıyla Fetih-Der kurumunun da destekleriyle 20 araçlık bir konvoy daha organize ettik. Yardım araçlarımızda bulunan kömür ve gıda kolilerini yetim ailelerine ulaştıracağız. Bu yardımlar sayesinde yetim ailelerinin kış mevsiminde ısınma ihtiyaçlarını gidererek soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemelerini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise, yaptığı konuşmada, "Suriye'de iç savaşında etkisiyle kış mevsimi çok zor şartlar altında geçiyor. Birçok kampta çadırlar artık kullanılamaz hale geldi. Ülke içerisindeki savaş mağduru ailelerin daha çok desteğe ihtiyacı var. Tüm hayırseverleri Suriyeli dul, yetim ve mazlum ailelere destek vermeye davet ediyoruz.'' diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Suriye'nin Atme, Kerame, Kah ve Sarmada bölgelerindeki sığınmacı kamplarına gönderilen 20 yardım aracı içerisinde bulunan 210 ton yakacak malzeme ile bin adet gıda kolisi savaş mağduru yetim ailelerine dağıtıldı.