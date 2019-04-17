Suriyeli yetimlere gıda yardımı

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan 2 bin yetim çocuğa içerisinde bakliyat ürünleri, sıvı yağ, konserve çeşitleri ve kahvaltılık besinlerin bulunduğu gıda paketi dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, savaş mağduru yetim çocuklara ve annelerine destek olmayı sürdürdüklerini söyledi. Tosun, yetim çocuklara gıda desteği verdiklerini belirterek, "Savaşın başından bu yana Suriye'deki yetimlere gıda, barınma, sağlık ve eğitim alanında destek veriyoruz. Bu kapsamda İdlib kırsalındaki kamplarda yaşayan 2 bin yetim çocuğa sıvı yağ, konserve çeşitleri, bakliyat ürünleri ve kahvaltılık besinlerin bulunduğu gıda paketleri dağıttık. Babalarını kaybeden çocuklarımızın anneleriyle birlikte hayata tutunma mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.