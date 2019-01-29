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Suriye'ye dev yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye illerinin kırsallarında yaşayan savaş mağduru sivillere 2018 yılı içerisinde 2 bin 200 tır dolusu yardım malzemesi ulaştırıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye illerinin kırsallarında yaşayan savaş mağduru sivillere 2018 yılı içerisinde 2 bin 200 tır dolusu yardım malzemesi ulaştırıldı.


İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, yaptığı açıklamada, Suriye içerisindeki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da bulunan lojistik merkezlerinden yüklenen 2 bin 200 tır dolusu insani yardım malzemesinin bir yıl boyunca Suriye'ye gönderildiğini aktaran Yemelek, şöyle konuştu:


"Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da bulunan lojistik merkezlerimizden yüklenen 2 bin 200 tır yardım malzemesini bir yıl boyunca Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapılarından Suriye'ye gönderdik. Tırların içerisinde ağırlıklı olarak gıda kolisi, ekmek, hijyen paketleri ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyordu. Bu malzemeleri çadır kentlerde ve enkaz bölgelerinde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru ailelere dağıttık'" diye konuştu.



"2018 yılında 55 bin ton yardım malzemesi 1 milyon sivile ulaştırıldı"


Yemelek, 2018 yılında Suriye'ye geçirilen yardımlardan yaklaşık 1 milyon sivilin faydalandığını belirterek, "2018 yılı içerisinde Suriye'ye geçirmiş olduğumuz 2 bin 200 tırda bulunan 55 bin ton insani yardım malzemesini İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye illerinin kırsallarında yaşayan yaklaşık 1 milyon sivile ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

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