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Sürücü fark etti itfaiye kurtardı

Hatay’da bir otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu, araç sürücüsünün dikkati sayesinde kurtarıldı.

Hatay'da bir otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu, araç sürücüsünün dikkati sayesinde kurtarıldı.


Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da otomobiliyle yola çıkmaya hazırlanan araç sürücüsü, kaputtan gelen sesle birlikte otomobilinin içerisinde kedi olduğunu fark etti. Araç içerisinde sıkışan kedinin kurtarılması için Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber veren 31 AGB 61 plakalı araç sürücüsü, kedi kurtarılana kadar aracını hareket ettirmedi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahaleleri sonucu kurtarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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